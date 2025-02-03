ウエストランド・井口浩之が自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新し、Ｒ−１準決勝敗退を報告した。「むちゃくちゃムカついてます。悔しいというよりも」と切り出し「もうＲ−１はいいかなという気持ちになりました。（準決勝）ネタが今後ＹｏｕＴｕｂｅにあがると思いますんで」と話した。準決勝ネタを「反則っちゃあ反則というか。僕の中では時事性を持ったというか、いろんなその場のこととか自分に関すること、Ｒ−１に関すること、