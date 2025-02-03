日本将棋連盟はきょう、2024年の「年間獲得賞金・対局料」のトップ10を発表しました。日本将棋連盟によりますと、2024年の1年間に獲得した賞金・対局料の総額が最も多かった棋士は、藤井聡太七冠（22）で1億7556万円でした。統計開始以来、史上最高額となった2023年の1億8634万円には届きませんでしたが、3年連続の1位となります。一方、2位に輝いたのは、2024年、八大タイトルのひとつである「叡王戦」でその藤井七冠を破った伊藤