中国産キャベツほぼ半額に驚きの声異常なキャベツ高値の中、関西圏を中心に展開するスーパー「ラ・ムー」の精華店で「売り切れ御免！」と書かれた驚きの光景が広がっていた。取材班：京都府精華町のスーパーですが、キャベツが184円で売られています。よく見ると「中国産」と書かれていますね。国内産のキャベツが高騰する中、12月から中国産キャベツの販売を始めたという。熊本産は1玉369円、中国産は1玉184円と、ほぼ半値だ。お