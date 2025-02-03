元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（52）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。中居正広氏（52）の女性トラブルをめぐる騒動渦中にあるフジテレビに向け、エールを送った。鈴木氏は「これからまだまだ変わらなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことは山積みだけど、現場で作っているテレビマンがいるから」とスタッフらをおもんぱかり「だから、がんばれ！フジテレビ！元放送作家のおじさんより」とメッセージをつづった