マンチェスター・ユナイテッドでプレイするアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスは長期離脱を強いられる可能性があるようだ。プレミアリーグ第24節でクリスタル・パレスと対戦し、0-2で敗戦したユナイテッド。これでパレスとの順位は入れ替わり、13位となったユナイテッドだが、この試合でアクシデントが発生。守備の要であるマルティネスが相手との接触で負傷し、82分に交代を余儀なくされたのだ。倒れた後、すぐさまプレ