WILLER EXPRESSは、「成田シャトル新木場線」を3月1日に開設する。新木場駅と成田空港、芝山町を結ぶ路線で、1日2往復を運行する。新木場駅はJR京葉線や東京メトロ有楽町線、りんかい線が乗り入れることや、主要駅にも乗換なしでアクセスできることのほか、都心部の高速道路を経由しないため渋滞の影響を受けづらいなど、利便性が高いとしている。大人普通運賃は、成田空港発着が1,500円、芝山町内発着が1,800円。出発24時間前まで