ガラタサライが、ACミランからアルバロ・モラタをローン移籍で獲得した。そして今回、移籍に伴う金額の詳細も明らかにした。同クラブの公式SNSによると、モラタとの契約期間は2026年1月20日まで。移籍金は総額600万ユーロ(約9億5000万円)だ。また今回のローン移籍は買取オプション付きで、2026年1月15日までにガラタサライが買取を決めれば、800万ユーロ(約12億7000万円)の移籍金を6回に分けて支払うことになる。ただしオプション