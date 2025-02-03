JR西日本は、J-WESTカード会員に対し、特急「サンダーバード号」の運行状況に応じてWESTERポイントを付与するサービスの実証実験を開始する。東京海上日動火災保険とともに提供するもので、列車妨害や踏切無謀横断、線路内立ち入りなどが原因となる部外要因と、降雨や強風、地震などの災害要因によって列車が迂回し、到着が15分以上120分未満遅延した場合、WESTERポイントを500ポイント付与する。期間は2月10日から3月9日まで、対