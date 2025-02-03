○ 日本付近はこの冬一番の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となるため、2月4日（火）からは北日本から西日本にかけての地域では、日本海側を中心に山地・平地共に大雪となる見込みです。強い冬型の気圧配置は、数日は続く見込みです。 ○ やむを得ず自動車を運転する場合は、ドライバーの皆様には、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底、スコップや砂等の冬用装備の携行をお願いします。ま