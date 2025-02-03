東北日本海側の海上では、４日未明から朝にかけて雪を伴った西よりの暴風に警戒し、５日は高波に警戒してください。また、東北日本海側では、４日から７日頃にかけて、大雪に注意・警戒してください。東北日本海側を中心に、３日夕方から４日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【写真を見る】大雪情報雪が降るのはいつ・どこで？【降雪シミュレーション】東北日本海側では4日から7