東京・歌舞伎町のカラオケ店で中学1年生の女子生徒に性的暴行を加えた罪に問われている元衆議院議員の椎木保被告に対し、東京地裁は3日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。元衆議院議員の椎木保被告は、去年8月、新宿区歌舞伎町のカラオケ店で、当時12歳の中学1年生の女子生徒に対し性的暴行を加えた罪に問われています。東京地裁は3日の判決で、「自らの性的欲求を満たすために犯行に及んだ動機や経緯に酌むべき点は