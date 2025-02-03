「カーリング・全日本選手権」（３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子の１次リーグが行われ、前回大会Ｖのコンサドーレはキットカーリングクラブを８−４で下した。スキップ・阿部晋也は「今日は集中してプレーできていた。昨シーズンは優勝はしていますけど、今年はタイトルを守るって言うかは、本当にまた挑戦しているっていう感じ」と振り返った。２−２と競った状態で第５エンドを終えたが、ハーフタイムでの「もぐもぐタイム」