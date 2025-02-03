全国の書店員が「いちばん！売りたい本」を選ぶ2024年本屋大賞の候補作10点が決まりました。大賞の発表は4月９日です。「好書好日」に掲載された作品の紹介記事やインタビューとともに紹介します。（作品名の50音順）・早見和真「アルプス席の母」（小学館）書評はこちら・阿部暁子「カフネ」（講談社）書評はこちら・山口未桜「禁忌の子」（東京創元社）・一穂ミチ「恋とか愛とかやさしさなら」（小学館）書評はこちら・