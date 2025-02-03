すかいらーくレストランツが展開するステーキ･ハンバーグ専門店「ステーキガスト」は2月8日から、2月9日の「肉の日」を記念した「肉の日限定メニュー」を販売する。ステーキガスト 「サーロインステーキ(約300g) & 熟成赤身(みすじ)ステーキ(約150g)」【関連記事】小僧寿し2月4日から7日に「超たっぷりフェア」開催、土日祝日は「早春の大感謝祭」で感謝祭セットと手巻税込105円セール「肉の日限定メニュー」の販売は、2月8日