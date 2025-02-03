歌謡コーラスグループの純烈が今年11月に愛知県名古屋市にある御園座で座初座長公演を行うことが3日に発表された。【写真あり】『ブンブンジャー』宮澤佑が出演する純烈の御園座公演御園座の公式Xは「今年11月の御園座に純烈が帰ってきます御園座で初の単独・座長公演が決まりました」と報告。期間は11月14日から11月23日までとなる。第1部は舞台『俺たちはダディじゃねえ！』で、第2部は純烈コンサート2025『BIG▼LOVE』（