俳優・仲里依紗さん、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが「アサヒスタイルバランス食生活サポート無糖レモンサワーノンアルコール」新CM発表会に登壇しました。 【写真を見る】【仲里依紗】今年のバレンタインは“手作りスノーボール” 食生活は「我慢しない。自分の体が求めてる物を」2人が出演する新CM「無糖レモンノンアルコールでたンス」篇が、今月12日から放映。尾形さんは登場するやいなや、“サンキュー！！