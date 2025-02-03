衝撃の大型トレードでNBAロサンゼルス・レイカーズへと移籍したルカ・ドンチッチ選手が日本時間3日ロサンゼルスの地に到着した模様をレイカーズのSNSが公開しました。“神童”としてダラス・マーベリックスでNBAデビューを果たしたドンチッチ選手。昨季ははじめて得点王を獲得するなど、現在のNBAを代表する存在となっています。3日未明に自身のSNSにてデビューから7年間過ごしたダラスへ「バスケの旅の次のパートを始めるため、私