3日、俳優の高畑充希さん、清水美依紗さんらが、都内で行われた映画『ウィキッド ふたりの魔女』の日本語吹替版キャスト会見に登壇しました。【写真を見る】【高畑充希】マイルールは「心配しないでほったらかしておいてほしい」『ウィキッド』の大ファン 吹替に「感慨深すぎてどうしよう」不朽のミュージカルとして愛され続けている「ウィキッド」が遂にスクリーンへ。本作は、後の“悪い魔女”と“善い魔女”誕生秘話を伝える