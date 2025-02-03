ピースの又吉直樹さんが、２月１日、自身のＳＮＳを更新。公開された近影が、ＷＥＢ上で反響を呼んでいます。 【写真を見る】【又吉直樹】「『失恋カルタ』発売されました」近影にファン反響又吉直樹さんは「『失恋カルタ』発売されました。」と綴ると、かるたと共に写った自身の写真をアップ。投稿された写真では、又吉さんの口ひげとあごひげが、かなり伸びている様子が見て取れます。この投稿にファンからは「ん〜何か