Image: Panasonic 新生活の初期費用を抑えたいなら、かなりおすすめかも。パナソニックの家電サブスクリプションサービス「foodable（フーダブル）」に、1人暮らし向けの4コースが登場しました。「冷蔵庫＋炊飯器＋レンジ」で月額2,980円 Image: Panasonic 一番安いコースは月額980円の「1種類コース」で、