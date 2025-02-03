ヒップホップ・アーティストのKREVAが、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。2022年にリリースされたKing ＆ Prince「ichiban」の制作秘話を明かした。【画像】KREVAの企画展示『KREVA20周年記念 原書展示販売会「ラッパーと紙とペン」』自身の音楽活動に加え、数々のアーティストに楽曲提供も行ってきたKREVA。番組では、そんなKREVAに多大なる影響を受けた人物として、Number_iの平野紫