3日、気象庁と国交省は合同で会見を開き、4日からの強い寒波に対して警戒を呼びかけた。気象庁は概況として「低気圧が日本海北部で急速に発達し、日本付近はこの冬一番の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となる。4日より北日本から西日本にかけて日本海側を中心に山地・平地共に大雪となる。強い冬型の気圧配置は数日続き、積雪による交通障害、暴風・暴風雪、高波に警戒してほしい」と呼びかけた。国交省は「広い範