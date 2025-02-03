五輪柔道で史上唯一の3連覇を達成した野村忠宏氏（50）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身のお宝を鑑定してもらった。番組では、芸能人のお宝を鑑定する企画を実施。値段が購入時より上がっているかどうかをプロの鑑定士が調べ、結果を発表する。野村氏が鑑定に出したのは、3連覇達成時のアテネ五輪準々決勝まで着用した柔道衣。希望額は100万円だったが、鑑定結果はなんと200万円だった。