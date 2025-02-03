◇プロ野球ロッテ春季キャンプ(3日、沖縄県石垣市)ロッテのドラフト1位ルーキーの西川史礁選手がフリー打撃で42スイングで9本の柵越えを披露しました。西川選手は、豪快なフルスイングでバックスクリーンに2度直撃。計9本の柵越えをみせ、打撃練習後には笑顔をのぞかせました。