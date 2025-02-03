しけのため、海の便に欠航が出ています。 3日、欠航が決まっているのは、 ●甑島航路の「高速船甑島」 ●種子島・屋久島航路の「フェリー太陽2」・「フェリーはいびすかす」 ●三島村の「フェリーみしま」 ●奄美航路の「フェリーあまみ」です。 ●「フェリーはいびすかす」は、あす４日も一部の便で欠航を決めています。 また、途中で引き返すおそれのある条件付きの運航となっているのは