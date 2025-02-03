日本時間４日午前２時半にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演する。トランプ米大統領はカナダとメキシコへ２５％の関税と、中国へ１０％の追加関税を課すことに踏み切ったほか、欧州連合（ＥＵ）に対しても近く関税を課す考えを示している。トランプ米大統領はこれまで公言していた関税の強化を実行に移し始めており、ボスティック米アトランタ地区連銀総裁がこうしたトランプ米大統領の政策による米経済への影響を見極