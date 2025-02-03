東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 小売売上高09:30 結果-0.1% 予想-0.7%前回0.7%（0.8%から修正）（前月比・12月) 結果1.0% 予想0.8%前回0.5%（前期比・第4四半期) 【中国】 財新製造業PMI（1月）10:45 結果50.1 予想50.6前回50.5 ※要人発言やニュース 【日本】 日銀主な意見（1月23日-24日開催分） 今回の利上げは市場予想と比較しタカ派でも