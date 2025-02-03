元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（49）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家の堀江貴文氏（52）に謝罪した。長谷川氏は堀江氏とのYouTube対談の中で、古巣・フジテレビを取り巻く一連の騒動に言及していた。この対談内での発言を踏まえ、堀江氏は2日放送のTBS「サンデー・ジャポン」生出演時に「フジテレビだけがアナウンス室が編成局の下にある」などと発言。その後、TBS良原安美アナウンサーが「フジテレビに