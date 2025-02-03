鬼越トマホークが１月２２日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」でＴｉｋＴｏｋの投げ銭で巨額を稼いでいる芸人を明かした。良ちゃんは、これからは「今まで芸人がバカにしていたことをやらなきゃいけない」と指摘。「最初ＹｏｕＴｕｂｅも抵抗があったけど、始めちゃったらあの時始めてよかったなとなる」と説明し、現在の時流を「生配信時代に突入してまして、ＴｉｋＴｏｋがえげつないんですよ」と明かした。「投げ