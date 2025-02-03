韓国の人気グループBIGBANGのリーダーG−DRAGONが、今度はD−LITEと共演する。所属事務所は3日「G−DRAGONが22日、タイ・バンコクのラチャマンカラ国立競技場で開かれる、K−ポップショーの『K−STAR SPARK』に出演する」ことを明かした。同舞台で、D−LITEと共演する予定だ。1月28日には、パリでSOLとともに舞台に立ったばかり。韓国メディアのスポーツ朝鮮は3日「SOLとともににした舞台映像とソロ映像は、公開と同時に爆発的な関