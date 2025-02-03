日本時間2月2日、NBAの2024-2025シーズン公式戦が各地で開催され、ロケットモーゲージフィールドハウスにてクリーブランド・キャバリアーズとダラス・マーベリックスが対戦した。 キャバリアーズはサム・メリルを中心に着実に点数を重ね、前半だけでも91-46とマーベリックスを大きく突き放す。 後半は互角の展開となるも、キャバリアーズは追い上げを許