[2.2 プレミアリーグ第24節 アーセナル 5-1 マンチェスター・C]アーセナルの18歳DFマイルズ・ルイス・スケリーが2日、屈辱を味わったマンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドの眼前でゴールを奪って模倣セレブレーションを披露した。ルイス・スケリーは9月22日の前回対戦時、ハーランドから「お前誰だよ」と高圧的に声をかけられていたことで話題になった。またハーランドはアーセナルのミケル・アルテタ監督に対して