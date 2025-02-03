中央紙器工業がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１６４９円でカイ気配となっている。同社は前週末１月３１日の取引終了後、ニッコンホールディングスが中央紙器に対し、非公開化を目的に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表。買付価格は１株５０３４円で、中央紙器の株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせている。買付予定数の下限は２１１万１３００株で、上限は設定しない。ＴＯＢ成立後、所定