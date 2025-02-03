日本ゼオンが３日続伸している。１月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を４１５０億円から４１７０億円（前期比９．１％増）へ、営業利益を２３５億円から２６５億円（同２９．３％増）へ、純利益を１９０億円から２３５億円（同２４．４％減）へ上方修正したことが好感されている。 高機能材料事業部門で大型テレビやモバイル端末向け光学フィルムの需要が増加したほか、エラストマー