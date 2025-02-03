■向井とゆいな・こうが・りゅうたろう・ほなつの5人でお揃いポーズや肩組みショットを披露 【写真】向井康二とkirameki☆glitter『それスノ』オフショット キッズダンス集団・kirameki☆glitter公式Instagramが、1月31日に放送されたTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』に出演した際の、向井康二（Snow Man）とのオフショットを公開した。 kirameki☆glitterは1月31日に放送された『それスノ』の完コピダンス対決「ダ