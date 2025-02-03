日本将棋連盟は24年の獲得賞金・対局料上位10傑を発表し、藤井聡太王将（22）＝7冠＝が1億7556万円で3年連続の1位となった。藤井は昨年6月に叡王を失い、全8冠保持から7冠に一歩後退。さらに参加資格のある一般棋戦4大会（朝日杯、NHK杯、銀河戦、JT杯）でいずれも優勝に届かず、前年の1億8634万円から微減となった。2位はその藤井からタイトルを奪った伊藤匠叡王（22）で、合計額は4364万円。現在進行中のALSOK杯第74期王将