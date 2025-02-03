将棋棋士の２０２４年の獲得賞金・対局料ベスト１０を日本将棋連盟が３日に発表し、藤井聡太竜王が１億７５５６万円で、３年連続１位となった。藤井竜王の「八冠」を崩した伊藤匠叡王が４３６４万円で２位、永瀬拓矢九段が３０２６万円で３位だった。竜王戦挑戦者の佐々木勇気八段は前年のトップ１０圏外からジャンプアップし、２９００万円で４位だった。藤井竜王は現在、将棋界の八大タイトルのうち、竜王、名人、王位、王