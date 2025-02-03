トランプ米大統領が関税の強化を打ち出したことを受け、日本政府は影響を受ける可能性のある日本企業を支援するための相談窓口を開設した。林芳正官房長官が3日午前の記者会見で明らかにした。トランプ氏は1日、メキシコとカナダからの輸入品に25%の関税をかけ、中国には追加で10%の関税を上乗せする大統領令に署名した。日本政府の相談窓口は経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が共同で設置し、関係国や国内各地のジェ