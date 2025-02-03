女優高畑充希（33）と清水美依紗（24）が3日、都内で、映画「ウィキッドふたりの魔女」（3月7日公開）日本語吹き替え版キャスト会見に出席した。不朽のミュージカルとして20年以上愛されている「ウィキッド」の映画化。高畑は後の“悪い魔女”エルファバ役で、シンシア・エリヴォの吹き替えを担当した。「まさかエルファバを演じられる日が来るとは想像もしていませんでした。何よりシンシアさんの大ファンで、来日コンサートも