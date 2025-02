2025年4月30日(水)に発売されるKep1erのJapan 1st EPのタイトルが「AGAINST THE WORLD」であることが発表された。世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せるという思い込めたタイトルだ。3月5日(水)、6日(木)にはパシフィコ横浜にて約8か月ぶりとなる日本公演<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>が開催される。Kep1er Japan 1st EP 2025年4月30日(水)発売URL:https://Kep1er.lnk.to/mZww