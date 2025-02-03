福島県を代表する観光型商業施設「いわき・ら・ら・ミュウ」(福島県いわき市)が、道の駅として登録され国土交通省より発表。 いわき・ら・ら・ミュウ  福島県を代表する観光型商業施設「いわき・ら・ら・ミュウ」(福島県いわき市)が、道の駅として登録され国土交通省より発表されました。1. 事業主体株式会社いわき市観光物産センターが単独型で既存施設「いわき・ら・ら・ミュウ」を一部改修し、道の駅として申請