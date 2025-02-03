「ナチュラムーン」は、2025年2月3日(月)にオーガニックコットン製の『タンポン』をEC先行販売中。 ナチュラムーン『タンポン』  ブランド名： NaturaMoon(ナチュラムーン)容量： 普通の日用3個入・10個入・20個入／多い日用10個入・20個入価格(税込)： 普通の日用3個入(440円)・10個入(935円)・20個入(1,760円)多い日用10個入(990円)・20個入(1,870円)原産国： 韓国発売日： EC先行2月3日(月)／一般