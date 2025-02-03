【モデルプレス＝2025/01/31】女優の牧瀬里穂が1月29日、自身のInstagramを更新。夫でデザイナーのNIGO（R）との夫婦ショットを公開した。【写真】牧瀬里穂、スラリ美脚披露 イケメン夫とルイ・ヴィトンコーデの2ショット披露◆牧瀬里穂、ルイ・ヴィトンのショーでNIGO（R）と夫婦ショット披露牧瀬は「Louisvuitton Men's Fall-Winter 2025 showパールのボタンがついたコックコートを着ました」と書き出し、パリで開催された「ルイ