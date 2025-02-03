乃木坂46 与田祐希3rd写真集『ヨーダ』より、プールでひと泳ぎして大満足の笑顔を見せるピンクの水着カットが解禁された。【写真】与田祐希「ちょっとふわふわした生地で、すごく可愛くてお気に入り」というピンクの水着姿公開3期生として乃木坂46に加入して8年半。16歳だった与田は24歳になり、ドラマや映画を舞台に女優として、またモデル（ファッション誌『bis』のレギュラー）としても大きく成長した。そんな彼女が、「等