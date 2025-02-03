ハウスクエア横浜は、2025年2月末日をもちまして、営業を終了・閉館。2025年2月24日(月・振休)、ファイナルイベントを盛大に開催します。 ハウスクエア横浜「最後の大感謝祭」 ハウスクエア横浜は、2025年2月末日をもちまして、営業を終了・閉館します。2025年2月24日(月・振休)、ファイナルイベントを盛大に開催します。営業終了前の3連休は様々な催しを予定しています。特に2月24日(月・振休)は、最後の大感謝祭