◆第５２回佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月６日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）枠順が２月３日、決定した。東京大賞典で６着だったデルマソトガケ（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）は１１頭立ての８番枠。鞍上の松若風馬騎手＝栗東・音無秀孝厩舎＝とは９戦ぶりのコンビとなる。同騎手は道路交通法違反で、昨年８月３日から２月２日まで６か月間の騎乗停止処分を受けており、当日が実戦復帰デーとなる