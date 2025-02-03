韓国グループ「ＣＬＯＮ」出身の歌手ク・ジュンヨプの妻であり、台湾の有名女優・徐熙媛（バービィー・スー、４８）が肺炎で亡くなったと３日、台湾中央通信（ＣＮＡ）社が報じた。徐熙媛の妹であるタレントの徐熙娣はエージェントを通じて「私たち家族全員は旅行で日本に来たが、私の一番大切で仲の良い姉、熙媛がインフルエンザにともなう肺炎で、残念なことに私たちの元を離れた」と明らかにした。徐熙媛はドラマ『花より