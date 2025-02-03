トランプ米大統領が引き金を引いたグローバル貿易戦争が本格化している。トランプ大統領は１日（現地時間）、カナダとメキシコに２５％、中国に１０％ずつ関税を課す行政命令に署名した。４日からすぐに施行される予定だ。対象国は直ちに報復関税と世界貿易機関（ＷＴＯ）提訴カードを取り出した。カナダ政府は「米国製の輸入品に２５％の報復関税を課す」と対抗した。メキシコ政府も「やられっぱなしではない」とし、関税および非