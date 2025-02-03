「八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会」は、八代産の畳にスピーカーを内蔵し、畳そのものから音と振動が発生する『畳スピーカー「TTM-V20」』を、2025年2月4日(火)から開催される日本最大級の商談専門展示会「HCJ2025」国際ホテル・レストラン・ショー内JAPANサウナ・スパEXPOセミナー、畳材料取扱国内トップシェアを誇る山中産業のブースにて出展します。 八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会『畳スピーカー「TTM-V