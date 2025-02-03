「氏家雛めぐり号」です。「氏家雛めぐり」とはJR東日本は2025年3月1日（土）から6月30日（月）まで、春の臨時列車を運行します。在来線の特急では、計2423本が運行予定です。JR宇都宮線の氏家駅（画像：写真AC）初日の3月1日には、海浜幕張〜氏家間で「氏家雛めぐり号」が1往復運行されます。ダイヤは以下の通りです。●往路海浜幕張7時54分→西船橋8時07分→新松戸8時22分→吉川美南8時32分→南越谷8時39分→南浦和8時51分→